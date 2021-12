Bon dernier du classement de Ligue 1, à quatre points d'une place de barragiste, l'AS Saint-Étienne fait tout son possible pour se sauver., le club stéphanois se penche désormais sur son effectif. Ce jeudi, il a officialisé le grand retour d'un ancien de la maison,Un choix qui apparait tout de même risqué pour la maison verte, notamment parce queet la fin de son aventure avec le club chypriote du Pafos FC. Aujourd'hui âgé de trente-trois ans, l'attaquant aura notamment pour mission de palier aux départs conjugués de Wahbi Khazri et Denis Bouanga, appelés par leurs sélections respectives pour disputer la CAN (9 janvier-6 février 2022).Pour autant, Bakary Sako ne débarque pas comme un cheveu sur la soupe, lui qui était déjàoù il s'entrainait avec la réserve professionnelle stéphanoise. Son travail et ses performances ont donc convaincu Pascal Dupraz de compter sur lui.