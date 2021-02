Saint-Etienne : Le club mise sur ses jeunes

📊 Les Verts insistent sur les côtés.

👟 @MatDebuchy (40) et @mtrauco17 (51) sont les Verts qui ont touché le plus de ballons. #ASSESDR pic.twitter.com/sMogc2WOam



— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 20, 2021

Rien pour les cadres ?

Malgré sa 14eme place en Ligue 1 après 26 journées, Saint-Etienne voit déjà plus loin. Toujours concentrés sur la course au maintien, les dirigeants stéphanois commencent néanmoins à penser au mercato.Et pour y parvenir, le club négocie d'ores et déjà avec certains de ses plus jeunes joueurs afin de les prolonger. Après avoir proposé un nouveau contrat à Lucas Gourna-Douath (17 ans), les Verts s'occupent désormais du dossier Arnaud Nordin d'après les informations de But Football Club. Formé au club, l'attaquant dispose actuellement d'un contrat qui s'étend jusqu'en 2022. Mais l'institution forézienne souhaiterait le garder un peu plus longtemps. Pour le moment les représentants de Nordin n'ont donné aucune suite. De quoi inquiéter les dirigeants des Verts. En effet, le Français plairait à certaines équipes allemandes.Si l'ASSE s'active du côté des jeunes, les cadres un peu plus âgés de l'effectif tardent à avoir des propositions du club. C'est notamment le cas de Mathieu Debuchy, arrivé en janvier 2018, qui n'a pas encore reçu d'offre. Même chose pour Romain Hamouma, au club depuis 2012. Les deux trentenaires (35 et 33 ans) semblent avoir été oubliés.. En tout cas, les dirigeants ont une vraie volonté de changement de cap. C'est peut-être une manière de tout recommencer à zéro, en repartant sur de bonnes bases pour la prochaine saison. En attendant, les Verts doivent, pour le moment, tout faire pour ne pas tomber dans la zone rouge et garder leur place en Ligue 1.