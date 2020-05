Saint-Etienne : Jean-Luc Buisine nouveau directeur du recrutement

L'AS Saint-Etienne renforce son organigramme. Le club du Forez a annoncé ce mercredi l'arrivée de Jean-Luc Buisine en qualité de directeur du recrutement. Ce dirigeant expérimenté, dont le nom a aussi circulé à Lyon, sera chargé d'établir la stratégie de recrutement en collaboration avec l'entraîneur Claude Puel.

Réputé pour ses qualités dans le domaine de la détection

"Jean-Luc Buisine est officiellement nommé Directeur du recrutement de l’AS Saint-Étienne, a indiqué le club dans un communiqué officiel. Placé sous la responsabilité de Claude Puel, Manager général, il aura pour mission de mettre en œuvre la politique de recrutement adossée au nouveau projet sportif.

"Ancien joueur professionnel de Rouen, Lille et Strasbourg (il a disputé près de 400 matches de Ligue 1 et Ligue 2), Jean-Luc Buisine possède une longue expérience et une grand expertise dans le scouting. De 2003 à 2011, il a participé au redressement du LOSC où il a notamment détecté de nombreux jeunes à fort potentiel mais aussi des joueurs au parcours atypique, devenus internationaux et Champions de France sous le maillot lillois. Puis, en 2011, il a rejoint Monaco, alors en Ligue 2 et désireux de concentrer ses efforts sur le développement de jeunes joueurs. Il a ainsi contribué au retour du club monégasque parmi l'élite. De 2013 à 2019, il a pris en charge le recrutement du Stade Rennais où, avec le staff technique en place, il a constitué l’ossature de l’équipe victorieuse de la Coupe de France la saison dernière", a conclu l'ASSE.