Saint-Étienne : Dupraz aborde la rumeur d'un possible retour de Cabella

"Krasnodar a résilié le contrat de Rémy Cabella. Le club et Rémy Cabella ont convenu de résilier le contrat d'un commun accord. Le milieu de terrain corse a disputé 62 matchs avec notre équipe, inscrit 17 buts et délivré 10 passes décisives. Nous remercions Rémy Cabella pour ce qu'il a réalisé et lui souhaitons bonne chance dans sa future carrière", c'est par ces mots que le club russe de Krasnoard a officialisé la fin de l'aventure avec Rémy Cabella, débutée lors de l'été 2019. Le joueur arrivait pour rappel en fin de contrat au terme de la saison et avait vu son bail être suspendu le 3 mars dernier, comme 7 coéquipiers étrangers - Wanderson, Kaio, Erik Botheim, Jhon Cordoba, Viktor Claesson, Junior Alonso et Cristian Ramirez.



"Quand il était en France, c'était un bon joueur"

De fait, Cabella est désormais libre de s'engager dans le club de son choix. Joueur des Verts entre 2017 et 2019, il n'est pas passé inaperçu dimanche, quand il est venu assister à la rencontre remportée par Saint-Étienne face à Metz à Geoffroy-Guichard (1-0). "Mon retour ? J'entends que ça depuis des jours mais franchement je ne sais pas. C'est une période un peu compliquée et j'attends que tout se calme après je verrai. Là c'est très flou (avec le club de Krasnodar). il y a trop de problèmes dans le monde donc j'attends. Non je ne pense pas retourner là-bas c'est trop compliqué", disait-il au micro de France Bleu, avant la rupture de son contrat.



A la veille du déplacement de l'ASSE à Lille, vendredi soir pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1 (21 heures), Pascal Dupraz a évidemment été sondé sur le sujet en conférence de presse. "Cabella ? Alors comment je vais me sortir de cette question ? Tout se fait de manière extrêmement collégiale. Nous sommes quatre personnes et aucune de ces quatre personnes (à décider du recrutement, ndlr) n'est venu en voir une autre pour lui intimer la conviction qu'il était bon de recruter un autre joueur", a expliqué le technicien. Puis de donner un avis, tout de même, sur le natif d'Ajaccio. "Je l’ai perdu de vu, mais quand il était en France c’était un bon joueur : électron libre, déstabilisateur, créateur", a-t-il valorisé.