Saint-Étienne : Bernardoni arrive en prêt, Thioub aussi

Relégué en numéro 2 dans le club angevin en raison des bonnes performances de Danijel Petkovic, Bernardoni a disputé les Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier et n'a pas caché être heureux de cette nouvelle aventure. "Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE et prêt à relever cette mission. Dès que l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité. Les mots du coach ont été importants pour moi aussi. Je suis prêt à affronter les défis qui nous attendent. On a la chance de ne pas jouer ce week-end. On va avoir le temps de s'acclimater pour très bien démarrer. L'ASSE est un club énorme, qui représente énormément. Pour le fan de foot que je suis, c'est beau", a-t-il indiqué dans le communiqué officiel publié par l'AS Saint-Étienne.Cette arrivée répond à une nécessité pour l'actuelle lanterne rouge du Championnat de France (12 points). En effet, touché à un coude lors de la défaite face à Reims le 11 décembre dernier (2-0) Étienne Green, habituel titulaire, sera de retour sur les terrains à la fin du mois de janvier. "L’arrivée de Paul Bernardoni répond à une situation d’urgence car Etienne Green est actuellement blessé.. Il vient pour être le titulaire qui sera soumis à la concurrence. Ça tombe bien, l’AS Saint-Étienne a deux jeunes gardiens d’avenir", a glissé Pascal Dupraz. Avec la rencontre face à Angers reportée et reprogrammée au mercredi 26 janvier, le premier match de Bernardoni avec l'ASSE se déroulera le 15 janvier, face à Lens.Par ailleurs, l'ASSE a également obtenu le prêt de Sada Thioub., a indiqué le club. "Je suis très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne. J'ai hâte de débuter sur les terrains très bientôt et d'aider l'ASSE à obtenir son maintien. C'est mon objectif et pour l'atteindre, il faudra que je montre mes qualités après une période particulière sur le plan personnel", s'est exprimé le joueur sur le site officiel des Verts.