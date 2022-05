Sadio Mané à Liverpool un an de plus ?

Les dirigeants de Liverpool n’excluent pas la possibilité de laisser Sadio Mané aller au bout de son contrat et s’en séparer ensuite sans la moindre indemnité de transfert. Le média britannique The Athletic affirme que les Reds demandent 50M€ pour l’international sénégalais afin de le laisser filer dès l’intersaison en cours et que s’ils ne les obtiennent pas alors ils n’auraient rien contre le fait de le garder une année de plus.

Mané veut partir dès cet été

L’idée en question risque cependant de ne pas trop plaire au principal intéressé. Mané envisage de changer d’air au plus vite, au bout de cinq ans passés du côté d’Anfield. Il ne l’a pas dit publiquement, mais plusieurs sources concordantes assurent que c’est bien sa volonté et qu’il ne va pas tarder à l’exprimer. Le champion d’Afrique espère rejoindre le Bayern Munich. Il aurait même déjà convenu des grandes lignes d'un accord avec les responsables du club allemand.