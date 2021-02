Rummenigge dévoile le prochain club d'Alaba

Le directeur général du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a laissé entendre que David Alaba rejoindrait le Real Madrid cet été. Le contrat de l'Autrichien en Bavière expire en juin, et après des négociations infructueuses sur une prolongation, Alaba se tiendrait prêt à rejoindre le Real , sa prochaine destination.

Alaba tout proche du Real Madrid

"Il est certain à 99,99% qu'Alaba quittera le club [Bayern] à la fin de la saison", a déclaré Rummenigge à Sky Sport Deutschland. "A partir du 2 janvier, David peut signer avec n'importe quel club. Je ne sais pas s'il parviendra à un accord avec le Real Madrid, mais c'est un grand club et je peux comprendre pourquoi c'est intéressant pour lui. [Le président du Real Madrid] Florentino Perez ne nous a pas contactés, et il n'est pas obligé de le faire. Peu importe qu'ils traversent une période difficile et qu'ils n'aient pas eu autant de succès que les autres années, ils sont toujours grand club et vous devez comprendre le joueur.", a admis Rummenigge.

