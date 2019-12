Roy Hodgson espère garder Wilfried Zaha à Crystal Palace

« Nous sommes très heureux d'avoir toujours Wilfried Zaha avec nous et je compte l'avoir encore, a déclaré à SkySports le manager de Crystal Palace, Roy Hodgson. Mais bien sûr, vous ne savez jamais. Quand vous êtes une équipe comme nous avec un joueur comme lui, il y aura toujours un risque que des offres et des tentatives de le recruter lui arrivent. » Sous contrat jusqu'en 2023 et toujours sur les tablettes de clubs comme Everton, Arsenal ou Manchester United, où il évolua à ses débuts, l'international ivoirien avait déjà été retenu l'été dernier. « Heureusement pour moi et le club, nous avons pu éliminer ces demandes, a poursuivi l'entraîneur des Eagles, avant de conclure. Mais vous devez prendre chaque situation comme elle vient. J’espère qu’il n’aura aucune offre à lui proposer, mais s’il en existe une, il appartiendra au club de prendre en considération la meilleure chose à faire. » Le feuilleton Wilfried Zaha n'a sans doute pas fini d'animer le Mercato anglais.