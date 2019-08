Ronaldo en supporter d’Icardi

On le sait, Lionel Messi est très écouté dans le vestiaire du FC Barcelone et aussi quand il s’agit du mercato. Qu’en est-il de Cristiano Ronaldo à la Juventus ? On suppose que le Portugais, affublé de l’étiquette de vedette du football mondial, tout comme l’Argentin (5 Ballons d’Or chacun), a également du poids chez la Vieille Dame, même s'il ne l'a rejointe qu'à l’été 2018. Concernant l'actuel mercato estival, 'CR7' a émis un avis qui pourrait faire la différence. La Gazzetta dello Sport, dans son édition de mardi, indique que Cristiano Ronaldo aurait fait des confidences, entre autres, à ses employeurs au sujet de l’éventuel prochain attaquant de l’équipe piémontaise.

Mauro Icardi, que le quotidien italien déclare indésirable à l’Inter, a les faveurs de son illustre homologue. Ronaldo apprécierait le style de celui qui avait notamment terminé capocannoniere (meilleur buteur) de Serie A à l’issue de la saison 2017-2018 (29 buts). A savoir maintenant si l’avis de l’ancien attaquant du Real Madrid sera pris en compte. La piste qui menait à Romelu Lukaku a en tout cas pris du plomb dans l’aile, Manchester United ayant mis fin aux négociations pour un échange avec Paolo Dybala, précisait lundi le quotidien belge Le Soir.

Sky Sports affirmait dans le même temps que l’arrêt des discussions pourrait profiter justement à l’Inter pour relancer « Big Rom », le surnom de Lukaku. Le recrutement d’un avant-centre reste a priori d’actualité à la Juve ,qui devrait enregistrer le départ de Mario Mandzukic.