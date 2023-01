Romain Faivre va quitter Lyon

C'est un retour en Bretagne qui se précise pour Romain Faivre, l'ancien joueur de Brest. Le milieu offensif de 24 ans, qui peut évoluer ailier droit ou meneur de jeu, devrait bien quitter Lyon, comme l'indique L'Equipe depuis plusieurs jours. Impliqué dans le mercato XXL de l'OL en Ligue 1, qui est en train de se séparer de plusieurs éléments et tente d'en attirer d'autres, le natif d'Asnières-sur-Seine va prendre la direction de Lorient.

Faivre, Toko-Ekambi, Tête... La fuite des talents à Lyon

Son départ correspond à un nouvel échec de la cellule de recrutement lyonnaise, tant le gaucher ne s'est pas imposé depuis son arrivée il y a un an et demi, après pourtant deux excellentes saisons chez les Pirates (36 matches pour 6 buts et 5 passes décisives, puis 7 buts et 5 caviars délivrés en 21 rencontres disputées). Dans le même tempo, l'ailier brésilen Tête va également quitter l'OL. Mais ce dernier ne rejoindrait finalement pas Leeds en Premier League, car il signerait à Leicester. Quoiqu'il en soit, alors que Wilson Isidor (Lokomotiv Moscou, ex-Monaco) va lui arriver sur les bords du Rhône, Lyon est bel et bien engagé dans un mercato hivernal animé.