Roger Assalé signe 4 ans à Dijon (officiel)

. Le club bourguignon a officialisé samedi le. Un accord a été conclu avec les Young Boys Berne, qui avaient prêté l'intéressé à Leganes cet hiver. L'attaquant international ivoirien. Double champion de Côte d'Ivoire avec le Séwé Sport de San Pedro, le joueur de 26 ans avait ensuite gagné une Ligue des Champions africaine avec le TP Mazembe, avant de tenter sa chance en Suisse. Artisan important des deux titres nationaux remportés par les Young Boys (2018 et 2019) avec 12 et 9 réalisations au compteur, le polyvalent attaquant y goûtera aussi à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa.Le directeur sportif du DFCO, Péguy Luyindula voit en la recrue un. « Roger est un attaquant capable d’évoluer dans l’axe ou sur les côtés. Il est technique, rapide, vif, avec un gros volume de jeu. Il peut répéter les efforts de haute intensité. Il va amener du poids devant et il a l’expérience des grands matchs », a indiqué le patron du recrutement dijonnais.dans un club faisant partie des cinq meilleurs championnats au monde, a quant à lui déclaré Roger Assalé. C’est un nouveau challenge qui m’attend, je vais donner le meilleur de moi-même pour apporter ma contribution à l’évolution de l’équipe et du club. Je suis très heureux, honoré et motivé à l’idée de porter le maillot dijonnais. »