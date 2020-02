Rodrigo (Valence) ciblé par le Barça

Quique Sétien, le nouvel entraîneur du Barça, l'a admis en conférence de presse : le club est à la recherche d'un attaquant pour pallier à la blessure longue durée de Luis Suarez. Le 'Pistolero' uruguayen sera absent 4 mois et les dirigeants Blaugrana arpentent le marché en quête d'un renfort offensif. Un renfort offensif qui pourrait être Rodrigo Moreno selon Marca. L'attaquant du FC Valence serait apprécié par le staff du Barça, car jugé apte à s'adapter rapidement au système de jeu.

Aubameyang toujours visé



Rodrigo va néanmoins coûter cher. Valence ne voudra pas céder son joueur à moins de 60 millions d'euros. Le Barça rencontre le même problème avec Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Timo Werner (RB Leipzig). L'équation est donc difficile à résoudre pour les Catalans, qui veulent un attaquant performant tout de suite et relativement peu onéreux. Pour couronner le tout, les dirigeants n'ont plus que quelques jours pour résoudre ce problème...