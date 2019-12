Robert Lewandowski (Bayern Munich) a été proche du Real Madrid

Lewandowski : « Désormais, il est trop tard »

Le Real n’avait pas voulu faire de l’ombre à Benzema

Il est l'attaquant le plus performant depuis le début de la saison. Et il y a quelques mois encore, son avenir était incertain. Mais tout est rentré dans l'ordre pour Robert Lewandowski. L'été dernier, il a prolongé le contrat le liant au Bayern Munich jusqu'en 2023,Interrogé à ce sujet, en marge de la cérémonie du Ballon d'Or, par l'émission El Chiringuito, le Polonais a confirmé qu'il aurait pu rejoindre la Casa Blanca. Mais dans un passé plus lointain : « Il y a quatre, cinq ou six ans, il y avait une possibilité pour que je signe au Real Madrid, a-t-il confié. Désormais, il est trop tard pour cela etavec le Bayern Munich. » Le Real et Lewandowski, très proches en... 2014 ?Fin 2017, le quotidien espagnol AS révélait en effet que le Real Madrid avait refusé de céder au jeu des enchères lors le serial buteur était arrivé au terme de son contrat, au Borussia Dortmund. A l'époque, Florentino Pérez n'avait pas souhaité mettre en danger Karim Benzema.. Et depuis, aucun des deux clubs ne semble avoir des regrets.