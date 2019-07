Ribéry dans le viseur de Liverpool

Libre de tout contrat depuis un mois, après ses 12 glorieuses années au Bayern Munich, Franck Ribéry n’a toujours pas trouvé de nouveau club. Après des vacances en Espagne et aux Etats-Unis (et un aller-retour express en Egypte pour la finale de la CAN, Algérie-Sénégal), l’ex-international français a engagé un préparateur physique pour s’entretenir. Et pour cause: il a l’embarras du choix.

Le joueur de 36 ans n’a pas répondu favorablement à des offres venant du Qatar, d’Arabie saoudite, de Chine et même d’Australie, car plusieurs clubs européens l’auraient approché. Et pas des moindres. Liverpool envisage ainsi la venue du milieu offensif depuis quelques temps, comme l’indique L’Equipe. Jürgen Klopp apprécie l’ancien Bavarois, mais aucun joueur n’a quitté le secteur offensif des Reds pour l’instant.

Le quotidien sportif ajoute que l’AS Monaco a contacté l’ancien joueur de l’OM, qui refuse néanmoins de revenir en France. Il aurait également été approché par des clubs italiens, mais aussi un "club brésilien célèbre". Le natif de Boulogne-sur-Mer, s’il a "besoin d'un challenge sportif", doit également "trouver la meilleure solution" pour ses enfants. Franck Ribéry doit vite choisir.