Retour de Genesio, départ de Fekir, Benzema, Depay, Ribéry… Jean-Michel Aulas (Lyon) lâche ses vérités

La nomination de Rudi Garcia était loin de faire l’unanimité auprès des supporters de l’Olympique Lyonnais, après le licenciement de Sylvinho en octobre dernier. Mais les fans des Gones auraient pu avoir une surprise plus importante encore. Impossible, à première vue. Et pourtant… Jean-Michel Aulas a en effet expliqué que: « On a reçu plus de trois heures les quatre candidats. Autre que Gourvennec, Blanc et Garcia ? Au départ, Juninho était prêt à travailler avec Bruno Genesio. Ça ne s’est pas fait au départ, puis Bruno est parti en Chine », a-t-il avoué sur beIN Sports, rappelant qu’il avait également appelé José Mourinho. Avant, finalement, le choix Rudi Garcia à l’unanimité selon ses dires.Proche de rejoindre Liverpool en 2018, Nabi Fekir a finalement fait ses valises lors du dernier Mercato pour le Betis. Un choix qui a surpris. Et dont JMA a livré les coulisses : « Il n’est pas parti parce que le Betis est meilleur. Yassin (son frère, ndlr) a souhaité partir, il m’a appelé plusieurs fois. Il fallait que ce soit un club qui prenne les deux (…)et à partir du moment où le Betis a fait une proposition qui correspondait aux deux… Il m’a supplié de le laisser partir même si l’offre était bien différente de celle de Liverpool ». Même si Lyon s’est retrouvé perdant financièrement, Aulas s’est dit prêt à accueillir de nouveau son ex-capitaine à bras ouverts.Déjà évoqué par Juninho il y a quelques semaines, le sujet de l’éventuel retour de Karim Benzema a été remis sur la table. Le patron des Gones, qui considère l’attaquant du Real Madrid comme son « fils », a lui aussi ouvert la porte à une telle opération, bien que conscient de son immense complexité à court terme : «On avait discuté avec son ancien agent l’année dernière. Entre temps il y a eu des changements au Real. Ce n’est pas possible à l’instant t mais si demain ou après-demain il y a possibilité… Si on a évoqué ce retour ? Bien sûr ». Le président rhodanien a par ailleurs expliqué que Juninho « voulait Franck Ribéry » cet été, alors que l’international français s’est engagé avec la Fiorentina.Dernier dossier Mercato évoqué par Aulas sur beIN Sports, celui de Memphis Depay. Ce n’est pas un secret : l’OL veut faire prolonger son international néerlandais.C’est lui qui va décider. C’est un joueur exceptionnel et comme tous les joueurs exceptionnels, il a des caractéristiques sur le plan du management qui sont difficiles. Il peut avoir des absences mais quand il a envie de réussir… C’est un garçon qui est attachant. C’est non seulement un grand joueur mais un homme intéressant. Capitaine ? J’ai applaudi des deux mains. Ça va lui permettre de s’exprimer ».