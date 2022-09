[#MercatoSRFC]

Un homme d'expérience

Il y a dix jours, Baptiste Santamaria se blessait gravement à la cheville gauche lors du match entre son équipe du Stade Rennais et Auxerre (5-0). Depuis, le milieu de terrain a été opéré du côté de Bordeaux. Une intervention réalisée avec succès et désormais, Santamaria va devoir faire preuve de patience avec un retour prévu d'ici quatre mois minimum. Pour pallier à son absence,Un homme d'expérience pour le club breton qui réalise également une affaire intéressante puisque le joueur était libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC, le 30 juin dernier. Champion de France avec Lille il y a un peu plus d'un an,Le club breton a confirmé cela par le biais d'un communiqué rappelant qu'il "avait besoin de se renforcer suite à la blessure de Baptiste" et qu'il était "très content d'accueillir Xeka dans (son) effectif". Avec son vécu et ses cent-quarante-quatre matchs disputés sous le maillot lillois, toutes compétitions confondues, le Portugais espère combler le vide (provisoire) laissé par Santamaria.