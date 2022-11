Contrairement à Mathys Tel, vendu l'été dernier au Bayern Munich pour 20 millions d'euros, Désiré Doué s'inscrit a priori dans un projet avec le Stade Rennais. Le milieu français, âgé de 17 ans comme son ex-coéquipier Tel, a prolongé, indique le club breton ce mercredi.



Celui qui est arrivé chez les Rouge et Noir à 5 ans, a étiré son engagement jusqu'au 30 juin 2025. Désiré Doué est apparu cette saison dans 15 rencontres, dont quatre en Ligue Europa (1 but), pour quatre titularisations.



Il fut aussi le premier joueur né en 2005 à inscrire un but, le 31 août contre Brest, dans les cinq grands championnats.