Avec un mercato courant jusqu'au mois d'octobre, les effectifs de Ligue 1 ne seront pas figés. Dans les rangs du Stade Rennais, le feuilleton Niang n'est donc pas terminé. C'est ce qu'a tenu à rappeler Julien Stéphan en conférence de presse ce jeudi.

"Je ne sais pas ce qui va se passer"

«On a eu des discussions. Et vous comprendrez que ces discussions resteront de l’ordre du privé. On a eu des discussions, on avait besoin d’échanger par rapport à ce qui avait été dit et fait. Après, et ce n’est pas spécifique à M'Baye, le mercato finit le 5 octobre et je ne sais pas ce qu’il va se passer. À partir du moment où il est là, si j’estime que c’est la meilleure option pour le poste d’attaquant, je le ferais débuter. Si j’estime qu’un autre a montré plus de choses, plus de qualités pendant la semaine d’entraînement, je ferais débuter quelqu’un d’autre. Il ne faudra pas y voir quelconque message sur un départ ou sur le fait qu’il reste».