Rennes s’offre la pépite Kamaldeen Sulemana (officiel)

Longtemps attendu à l'Ajax Amsterdam, où évolue son compatriote et ex-coéquipier Mohammed Kudus, Kamaldeen Sulemana rejoint officiellement le Stade Rennais. Le très prometteur attaquant international ghanéen du FC Nordsjælland, auteur de 10 buts et 8 passes décisives dans le championnat danois la saison dernière, a signé un contrat de cinq ans avec le club entraîné par Bruno Genesio. Ailier gauche de formation, mais également capable de jouer dans l'axe, ce joueur issu de l’Académie Right To Dream (partenaire du FC Nordsjælland, ndlr) est un dribbleur rapide et percutant de 19 ans, susceptible d'offrir un pendant à Jérémy Doku dans le compartiment offensif rennais.

« Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais, un très bon club français, a réagi Kamaldeen Sulemana après sa signature. Le projet correspond à mes attentes. La Ligue 1 fait partie des meilleurs championnats en Europe. Il y a une très belle équipe à Rennes, beaucoup de talent. Je sais que le club est réputé pour sa formation. Pour un jeune joueur comme moi, c’est le meilleur choix pour progresser. Je suis venu pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. C’est un beau challenge à relever. » Le montant de la transaction, non divulgué, est estimé à 15 millions d'euros.