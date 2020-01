Steven Nzonzi est plus proche que jamais de découvrir le Ligue 1, du haut de ses 31 ans. Prêté à Galatasaray par l’AS Rome depuis le début de saison, le champion du monde n’a joué que 15 matchs toutes compétitions confondues, avant d’être mis à l’écart pour « comportement inapproprié », selon le club turc. Les deux parties ont donc atteint un point de non-retour et sont sur la même longueur d’ondes : le prêt doit être cassé. La question est désormais de savoir où l’ancien milieu du FC Séville terminera la saison. Et visiblement, c’est Rennes qui détient la réponse. En effet, L’Equipe confirme les informations de Footmercato en expliquant que Nzonzi a choisi le club breton pour terminer la saison, après s’être entendu avec l’écurie du président Létang dimanche soir.

Nzonzi, un salaire annuel de plus de 3M€



L’intérêt de l’actuel troisième de Ligue 1 pour le joueur avait d’ailleurs été confirmé lundi matin par l’entraîneur des Rouge et Noir, Julien Stéphan. Mais le quotidien explique qu’une question n’a pas encore été réglée : celle des modalités du prêt. En gros, la Louve et Rennes doivent encore s’entendre. Sur le fait d’intégrer ou non une option d’achat à l’opération, peut-être. Mais surtout sur la part de salaire que prendra en charge le club français. Nzonzi émarge à plus de 3 millions d’euros par an et le coût de son arrivée serait donc important, même pour une moitié de saison. Mais visiblement, le SRFC est prêt à faire les sacrifices nécessaires pour donner encore un peu plus de consistance à un effectif qui rêve de Ligue des Champions…