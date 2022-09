C'est officiel : Birger Meling s'inscrit dans la durée en Bretagne. Le Stade Rennais a annoncé la prolongation du défenseur norvégien, lequel a paraphé un nouveau contrat qui le liera aux Rouge et Noir jusqu'en 2026. Une bonne opération pour un élément qui donne satisfaction depuis son arrivée il y a un peu plus d'un an.

Rennes prolonge un élément exemplaire

« Je suis très heureux, je me sens bien à Rennes et au Stade Rennais, s'est enthousiasmé l'international norvégien dans des propos retranscrits sur le site officiel du club. Le Roazhon Park est ma maison pour les quatre saisons à venir. Ça veut dire que le club est content de moi. Je vais continuer de travailler pour progresser ensemble. Rennes est une ville de foot avec une super ambiance au stade, je suis impressionné. Le projet du club est de progresser, et petit à petit, c’est de mieux en mieux. En continuant de jouer en équipe, on va réussir à remplir les objectifs communs. »



« Avec cette prolongation, on continue de s’appuyer sur des joueurs d’expérience, a de son côté souligné Florian Maurice, directeur technique du club. Birger est international. On intègre régulièrement de jeunes joueurs dans le groupe pro mais on a besoin d’éléments qui ont du vécu. Il a un très bon état d’esprit et dégage beaucoup d’énergie. Il peut jouer arrière gauche et même un cran au-dessus, ils se complètent bien avec Adrien Truffert sur le poste de latéral. C’est un super garçon, j’attache beaucoup d’importance à la mentalité, dans le travail et la faculté de s’intégrer. Il est très agréable au quotidien. Il a envie de continuer d’avancer et de progresser avec le Stade Rennais. Il se sent dans un environnement favorable, dans un club qui continue de grandir. »