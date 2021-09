Rennes : Laborde rejoint le club et affirme ses ambitions

[#MercatoSRFC]

"Une étape au-dessus pour moi"

C'était attendu et la nouvelle a été officialisée dans la nuit de mardi à ce mercredi :et a donc quitté Montpellier, comme Andy Delort, qui a lui pris la direction de l'OGC Nice. Joueur polyvalent, capable d'évoluer sur les côtés comme dans l'axe de l'attaque, le natif de Mont-de-Marsan aura laissé une belle image au sein du club pailladin avec un bilan de 118 matchs pour 39 buts et 20 passes décisives. Désormais, c'est l'esprit tourné vers Rennes qu'il va tenter de poursuivre ce qu'il a considéré comme une progression dans sa carrière.Il s'est exprimé sur le site officiel de l'actuel huitième de Ligue 1. "’C'est un sentiment de bonheur. Le mercato a été long. Je suis content de ce dénouement.On l’a vu pendant ce mercato, le club se donne les moyens et on va tout faire sur le terrain pour atteindre les objectifs. Le mien sera d’essayer de voir plus haut et d’avoir les meilleures statistiques possibles. Le plus important est de continuer à progresser et prendre du plaisir avec le Stade Rennais F.C. Je viens chercher une expérience nouvelle. L’Europe est forcément un plus", a-t-il expliqué. En effet, Rennes disputera la Ligue Europa Conférence cette saison et figure dans le groupe G, en compagnie de Tottenham, du Vitesse Arnhem et du NS Mura. La première de Laborde avec Rennes pourrait se dérouler après la trêve internationale, le 12 septembre lors de la réception de Reims dans l'optique de la cinquième journée de Ligue 1.