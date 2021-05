Rennes, la tentation Kakuta

Après une saison probante sous les couleurs du RC Lens (11 buts et 5 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1 ), Gaël Kakuta n'a toujours pas prolongé son contrat en faveur de son club formateur. Si le souhait du meneur de jeu de 29 ans reste de s'inscrire dans la durée chez les Sang et Or, cela n'empêche pas d'autres clubs de Ligue 1 de tenter leur chance. Selon les informations recueillies par Football365 Afrique, le Stade Rennais fait partie des courtisans de l'international congolais, libre au 30 juin. L'équipe entraînée par Bruno Génésio se trouve à la recherche d'un milieu de terrain organisateur expérimenté, susceptible de compenser le départ de Clément Grenier et d'apporter de l'inspiration dans l'entrejeu. Le récent vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1 cocherait toutes les cases, même si le RC Lens garde la main dans ce dossier.