Une autre arrivée à Rennes. 4 jours après avoir officialisé le transfert d'Arthur Theate pour les 4 prochaines saisons, la formation entraînée par Bruno Genesio a obtenu le prêt d'une saison avec option d'achat (estimée à 20 millions d'euros selon L'Equipe) du défenseur central de Tottenham, Joe Rodon. Âgé de 24 ans, cet international gallois (27 sélections) n'a que peu joué chez les Spurs, avec 24 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis son arrivée en octobre 2020.

Un nouveau duo dans l'axe de la défense pour affronter Lorient



"L’objectif était de recruter deux défenseurs centraux avant la reprise. C’est chose faite après les arrivées d’Arthur et Joe. Nous sommes contents que Bruno puisse disposer de ces deux joueurs avant la reprise du championnat et le premier derby de la saison contre Lorient. C’est un joueur qui a beaucoup d’envie et qui est content d’arriver à Rennes", a salué Olivier Cloarec, le président exécutif de Rennes. Rodon formera, vraisemblablement, l'axe central aux côtés d'Arthur Theate au moins pour le début de la saison à venir, comme l'a affirmé Florian Maurice.

𝑳𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒔𝒐𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒂𝒖 𝒅𝒆́𝒇𝒆𝒏𝒔𝒆𝒖𝒓 ! 👋 pic.twitter.com/st8S74o5bs

Le directeur technique s'est montré ravi de cette opération, dans une période qui était importante pour Rennes. En effet, le club breton a perdu Nayef Aguerd, qui a pris la direction de West Ham, tandis que Warmed Omari a été opéré du pubis et sera absent durant 3 mois. "Il est international, titulaire avec le Pays de Galles et sera certainement appelé à jouer la Coupe du Monde au mois de novembre. On parle souvent de complémentarité en défense centrale. Il faudra qu’ils apprennent tous à se connaître. À partir de dimanche et jusqu’au mois de novembre, c’est un premier sprint qui va s’annoncer", a rappelé Maurice.



Puis de poursuivre sur l'importance d'une implication totale du groupe : "On va avoir besoin de tout le monde car on va être confronté à une densité de matchs importante. À nous de les mettre dans les bonnes conditions afin qu’ils donnent le meilleur lorsqu’ils seront sur le terrain". Défait par Aston Villa lors de son dernier match de préparation samedi (1-2), Rennes débutera le nouvel exercice de Ligue 1 par la réception de Lorient, dimanche au Roazhon Park (17h05).