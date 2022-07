Rennes : Genesio prolonge l'aventure jusqu'en 2025

Un "fonctionnement clair" qui a convaincu Genesio



Le Stade Rennais F.C. est heureux et fier d’annoncer la prolongation de contrat de 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐬𝐢𝐨 jusqu'en 2⃣0⃣2⃣5⃣ ! ✍



— Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 1, 2022

"Quelqu'un qui a de très grandes valeurs" salue Maurice

Une inscription dans la durée pour Bruno Genesio à Rennes. La nouvelle était attendue et est désormais officielle :. Initialement, Genesio était lié à Rennes jusqu'en 2023, mais les bons résultats obtenus ainsi que la relation de confiance réciproque entre le meilleur entraîneur de Ligue 1 des derniers trophées UNFP et ses dirigeants ont été des motifs logiques de cette continuité."J’avais déjà dit par le passé que je me sentais bien à Rennes pour de multiples raisons, sportives et extra-sportives. J’ai échangé avec François et François-Henri Pinault, comme je le fais très régulièrement avec eux. C’est très important pour moi d’avoir une relation de confiance avec les propriétaires, Florian et Olivier., a souligné Genesio, conscient de ses conditions uniques de travail."Chacun est dans son rôle, c’est un vrai confort pour travailler en tant qu’entraîneur. Ça veut dire que l’on s’inscrit dans la durée. Je sais aussi que tout est remis à zéro. Si la saison dernière a été très bonne, la nouvelle qui arrive va être difficile. Il va falloir encore faire beaucoup d’efforts pour être au même niveau voire plus", a-t-il encore analysé. Olivier Cloarec, le président exécutif du Stade Rennais a souligné les volontés "communes" des deux parties autour de ce choix ; tandis que Florian Maurice, le directeur technique, a mis en avant les qualités humaines de l'ancien entraîneur de l'OL., s'est-il félicité.