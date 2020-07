La porte est fermée à double tour. Le président du Stade Rennais Nicolas Holveck avait déjà annoncé la couleur en déclarant qu'Eduardo Camavinga ne serait pas vendu durant ce mercato estival. « On arrive après une crise incroyable. Quand vous écoutez les grands clubs, je ne suis pas certain que cet été, il y ait de grands mouvements. On a fixé qu’Eduardo Camavinga reste avec nous cette saison. C’est un garçon réfléchi ». La tendance se confirme avec une sortie remarquée de Florian Maurice.

"De notre côté, on a aucune intention de le laisser partir".





Interrogé sur la révélation de cette saison en Ligue 1, le directeur sportif du Stade Rennais a envoyé un message limpide au micro de RMC. "Pour moi c’est clair, ce joueur-là doit faire partie du projet pour la saison à venir, a-t-il lancé. On a envie de continuer avec ce joueur. Il est important pour lui qu’il puisse continuer avec le Stade Rennais. C’est un très bon garçon, un super joueur. Ce sont des discussions qu’on aura ensemble. De notre côté, on a aucune intention de le laisser partir". Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga a affiché une maturité bluffante pour son jeune âge. Son nom a été lié à plusieurs grosses écuries européennes, dont le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

