Red Star : Un attaquant nigérien a signé

Le Red Star poursuit son recrutement en pleine saison. Le club francilien s’est attaché samedi les services d’un joker, avec Bachibou Koïta. L’attaquant nigérien était libre depuis son départ du FC Ashdod à l’issue de son contrat. « Je suis content de rejoindre un club convivial et familial, qui a des ambitions et un objectif principal qu’il faut absolument atteindre : le retour en Ligue 2 à l’issue de la saison », a soufflé Koïta.Parti en janvier dernier, Koïta reste en revanche sur un passage sans but en 6 apparitions dans le championnat israélien. Vainqueur à Laval vendredi (0-2), le Red Star s’est replacé à la 8eme place du National 1.