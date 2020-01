Le message de Zidane : « J'ai les meilleurs joueurs »

Il se murmure de l'autre côté des Pyrénées que Zinédine Zidane n'est pas un grand fan du mercato d'hiver, comme de nombreux techniciens.... Actif, le club de la capitale a bouclé en janvier l'arrivée de la pépite brésilienne Reinier Jesus. Mais il y a fort à croire que le Real ne bouge plus d'ici le 31. D'autant que les grandes manœuvres sont attendues l'été prochain...« Ce n'est pas vrai que je n'aime pas le mercato d'hiver, a expliqué Zinédine Zidane en conférence de presse, ce mardi. Il y a un marché et jusqu'au dernier jour, tout peut arriver dans tous les clubs. J'ai une équipe et comme je le dis toujours, j'ai les meilleurs joueurs.. Tous les clubs font la même chose, s'ils ont besoin d'acheter, ils le font, sinon, ils ne font rien. »