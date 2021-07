Real Madrid : Varane quasiment d'accord avec Manchester United ?

Élément du Real Madrid depuis 2011, Raphaël Varane ne serait pas contre un départ et selon des informations de RMC Sport, cette possibilité serait, à ce jour, "très élevée". Le média explique en effet que le défenseur central âgé de 28 ans serait quasiment d'accord sur le plan contractuel avec Manchester United alors que son contrat s'achèvera en juin 2022 avec le club merengue, donc dans moins d'un an. Avant le début du Championnat d'Europe, quitté au stade des huitièmes de finale par les Bleus, Florentino Perez aurait proposé une prolongation à Varane et si ce dernier avait voulu se concentrer sur le tournoi continental, sa pensée aurait depuis été modifiée et il ne verrait pas d'un mauvais œil un possible challenge à l'étranger.

🔴 Accord quasi trouvé contractuellement entre #Manchester United et Raphaël #Varane. Les discussions sont avancées entre les 2 parties. Après avoir bouclé Sancho, Man United veut #Varane. Les discussions sont ouvertes entre Manchester et le Real Madrid mais pas encore d’offre.

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 15, 2021

Une offre de Manchester United pour accélérer la situation ?

Déterminé à ne pas quitter le Real Madrid en mauvais terme, le natif de Lille pourrait être une nouvelle recrue de choix pour Manchester United, qui a déjà bouclé l'arrivée de Jadon Sancho. De son côté, le Real attendrait une "première offre écrite". Si celle-ci devait arriver, alors la situation devrait rapidement s’accélérer pour Varane, qui est attendu dès la fin de la semaine prochaine pour la reprise de l'entraînement du Real Madrid, deuxième du dernier exercice de Liga et qui devra composer sans Sergio Ramos pour cette nouvelle saison, depuis le départ libre du natif de Camas au PSG. "Les discussions sont ouvertes entre Manchester et le Real Madrid mais pas encore d’offre", précise RMC Sport.