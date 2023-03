Real Madrid : une piste chaude pour remplacer Karim Benzema à la pointe de l'attaque

Cette saison est difficile sur le plan physique pour Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid s'est blessé à sept reprises et a même manqué la Coupe du Monde à cause de son problème à la cuisse droite. Le numéro 9 inquièterait donc un peu son club pour la suite de sa carrière. Puisqu'il a déjà 35 ans, le meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions peine à trouver de la stabilité physique. Le club merengue penserait donc à un joueur pour le remplacer.

Vlahovic pour remplacer Benzema ?

Selon les informations du journal espagnol AS, le Real Madrid aurait ciblé le remplaçant idéal à Karim Benzema. Il s'agit de l'attaquant de la Juventus : Dusan Vlahovic. Il a un profil plutôt similaire à celui de l'actuel buteur des Merengues et pourrait parfaitement se fondre dans l'effectif madrilène. Du côté de la Juventus, le club ne serait pas contre non plus de laisser partir son attaquant. Les problèmes économiques du club seraient la principale raison de ce choix. Son contrat avec la Vieille-Dame court jusqu'en 2026.