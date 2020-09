Real Madrid : Retour à l'envoyeur pour Luka Jovic ?

Mundo Deportivo affirme que l'attaquant serbe Luka Jovic n'est plus en odeur de sainteté à Santiago Bernabeu et fait pression pour un retour du côté de la Bundesliga. L'attaquant a été recruté depuis Francfort dans le cadre d'un contrat de 60 millions d'euros l'été dernier, mais a eu du mal à s'adapter dans la capitale espagnole, où il n'a commencé que quatre matchs de Liga et où il n'a marqué que deux buts en championnat la saison dernière. Jovic avait été prolifique pour Francfort lors de la campagne 2018/19, lui qui avait, inscrit 27 buts pour la formation allemande, dont 10 en Ligue Europa. Cela a incité le club de Bundesliga à activer son option d'achat avec Benfica avant de vendre l'attaquant au Real, où il n'a pas réussi à inquiéter la principale star offensive Karim Benzema. Un retour à l'envoyeur semble donc d’actualité.