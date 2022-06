Talentueux et rusé, Isco était autrefois la coqueluche du Bernabeu et du football espagnol. Ces dernières saisons, Isco a vu son rôle au Real Madrid s'amenuiser au point de devenir presque inexistant lors de sa dernière année. Désormais libre, on pourrait supposer que le joueur de 30 ans recevrait de nombreux appels, mais cela ne semble pas être le cas.



Peu de clubs sur Isco



En tout cas pas en Espagne, selon Superdeporte. Le Betis Séville et le Séville FC étaient intéressés, mais les contacts se sont refroidis ces derniers temps. Le premier est beaucoup plus préoccupé par l'allègement de sa masse salariale en ce moment et son collègue Dani Ceballos serait plus haut sur la liste des priorités des Verdiblancos. Pour Séville, la tâche principale consiste à trouver un remplaçant à Diego Carlos. Les Nervionenses ont également été liés à Luis Alberto ces derniers temps, ce qui serait un profil de joueur similaire. Il semble donc que la Serie A ou la Premier League aient plus de chances d'être le point de chute d'Isco. Malgré cela, le seul nom mentionné en rapport avec le joueur est celui de l'AS Rome de José Mourinho.



Il ne fait aucun doute que la meilleure version d'Isco serait un coup d'éclat pour l'un ou l'autre club, mais comme cette époque s'éloigne de plus en plus, il est compréhensible que les clubs soient réticents à investir massivement sur lui.