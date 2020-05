L'ancien défenseur du Real Madrid, Fabio Cannavaro, s'est entretenu avec As lors d'une interview au cours de laquelle il a évoqué les plans de son ancienne formation concernant Kylian Mbappé et pourquoi Florentino Pérez devrait tout faire pour s'offrir l'attaquant du PSG. "Le Real Madrid a besoin de joueurs comme Mbappé, une jeune star qui pourrait suivre les traces de Cristiano Ronaldo", a déclaré Cannavaro, qui estime que le club merengue va avoir du mal à atteindre son objectif.

"Le PSG se battra bec et ongles"



"Il est normal que Madrid veuille le recruter, mais il faut aussi tenir compte du fait que les propriétaires du PSG n'ont pas besoin d'argent; ils sont ambitieux et ils veulent gagner la Ligue des champions. Je pense qu'il sera difficile pour Madrid de l'obtenir. Le président du PSG est une personne qui veut gagner, je les connais bien et ils se battront bec et ongles pour garder Mbappé." Le Real ne compte pas lâcher prise et le PSG veut garder son joueur. La saga Mbappé ne fait donc que commencer...