Real Madrid-Marcelo: "Je suis sûr qu'on ne va pas me virer"

Marcelo a été très critiqué durant la première partie de saison. Le latéral brésilien reconnaît volontiers qu'il a connu une période difficile mais considère qu'il a retrouvé la confiance et son niveau de jeu. Et si des rumeurs l'envoient à la Juventus il ne s'inquiète pas. Interrogé par Esporte Interativo sur la possibilité qu'il soit placé en fin de saison sur la liste des transferts, il a répondu: "Si ça arrive, qu'on me paye et ce sera réglé. Je crois en moi, en mon travail mais si un jour le Real ne me veut plus alors je partirais. Cela me rendrait triste, mais je partirais. Mais je suis sur qu'on ne va pas me virer".

