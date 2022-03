Real Madrid : Luka Modric se fait désirer

Luka Modric aura 37 ans cette année, mais il a la tête et le corps d'un jeune footballeur dans la force de l'âge comme le montrent ces dernière performances en C1, comme en Liga. Il est arrivé au Real Madrid en 2012 et selon Marca, rien n'indique qu'il partira, même si son contrat se termine le 30 juin. Après un accord verbal au début de l'année, les négociations n'ont pas progressé et les plus grandes équipes européennes attendent de voir comment la saga va se dérouler.



L'état d'esprit offensif de Modric et son désir de ne jamais abandonner ont été la clé de la récente et spectaculaire remontée du Real Madrid en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Le deuxième but du Real est d'ailleurs un parfait exemple de la qualité de Modric. Marca précise qu'une prolongation est à l'ordre du jour, et que les parties prenantes sont très proches d'un accord. Il ne manquerait ainsi qu'une poignée de main.