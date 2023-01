Real Madrid : Le successeur de Carlo Ancelotti déjà connu ?

Carlo Ancelotti sera-t-il encore le coach du Real Madrid à l'été prochain ? La question est pour le moment sans réponse étant donné que le coach italien des Merengue n'est pas sûr de rester au terme de cette saison. Les résultats du Real vont beaucoup peser dans la balance, alors que le technicien a un contrat se terminant en 2024. Tandis qu'il a demandé des changements dans l'effectif en vue du prochain mercato estival, Ancelotti pourrait bien être prié de s'en aller mais, pour le moment, les dirigeants de la Maison Blanche n'y pensent pas. Cependant, ils ne veulent pas être pris de court en vue de l'avenir et ils sembleraient qu'ils aient déjà en tête le successeur de l'ancien coach de Chelsea ou encore du Milan AC et du PSG.

Xabi Alonso en tête de la liste ?

D'après le média de la Defensa Central, les dirigeants pourraient remplacer le technicien de 63 ans par Xabi Alonso. L'ancien milieu de terrain est aujourd'hui le coach du Bayer Leverkusen en Allemagne et son travail est salué sur le banc du club allemand. Âgé de 41 ans, Xabi Alonso ferait office de favori en vue de succéder à Ancelotti, dont les résultats dernièrement n'incitent pas à l'optimisme. Xabi Alonso, ancien joueur du Real Madrid, est cependant sous contrat jusqu'en 2024 avec le Bayer et son arrivée au sein de la Maison Blanche pourrait avoir lieu d'ici 2025. Il faudra suivre ce possible dossier de près car il pourrait y avoir du changement au sein des Merengue.