S'il n'a pas pu attirer Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid continue cependant de croire en ses chances dans le dossier menant au joueur du PSG. Le club merengue n'en sonde pas moins d'autres pistes et celle qui concerne Mohamed Salah n'est pas la plus froide. Pour tenter d'attirer l'attaquant de Liverpool, Madrid aurait décidé de mettre Eden Hazard dans la balance.



Mais pas que, puisque comme le révèle ESPN, le Real envisagerait de proposer l'international belge aux Reds, et d'y ajouter du cash pour finir de convaincre ces derniers de laisser filer un Salah qui n'a toujours pas prolongé et dont le contrat prendra fin à l'été 2023.



Si l'opération venait à fonctionner, elle serait forcément tout à l'avantage du Real Madrid. Mais dans les faits, la probabilité de voir Liverpool accepter de laisser partir sa meilleure gâchette contre un joueur au physique défaillant, parait bien peu évidente.