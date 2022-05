Real Madrid : L'arrivée de Rüdiger est bouclée

Une officialisation attendue après la finale de la Ligue des Champions

Ancelotti, lui, aura un atout supplémentaire à sa disposition dans un effectif fourni en défense centrale. Le technicien italien dispose déjà des présences de David Alaba, Eder Militao ou encore Nacho Fernandez. L'arrivée de Rüdiger renforcera de façon un peu plus notable ce secteur de jeu pour les Champions d'Espagne et finalistes de la Ligue des Champions.

Il était un renfort attendu pour le Real Madrid et visiblement, c'est bouclé.. En fin de contrat avec Chelsea le 30 juin prochain, le défenseur central allemand (29 ans) a bouclé l'accord, via ses agents, après avoir passé avec succès sa visite médicale.L'officialisation du transfert devrait se faire après la finale de la Ligue des Champions, prévue entre Liverpool et la formation de Carlo Ancelotti, le samedi 28 mai prochain au Stade de France. The Athletic précise également dans son article que. Pour Thomas Tuchel, ce sera une perte notable, étant donné l'importance de Rüdiger. Particulièrement fiable lors des derniers mois, le natif de Berlin a notamment été présent lors de la finale de la Ligue des Champions remportée contre Manchester City, la saison passée (1-0).