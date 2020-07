L'aventure de Luca Zidane au Real Madrid semble bel et bien terminée. De retour d'un prêt d'une saison au Racing Santander (D2 espagnole), le gardien de 22 ans n'a pas prolongé avec la Casa Blanca et se retrouve désormais libre de tout contrat. D'après AS, le fils de l'entraîneur merengue souhaiterait maintenant trouver un point de chute dans l'Hexagone. Un intérêt pour la France qui ne date pas d'hier. « J'aime l'Espagne mais je me sens français, avait-t-il affirmé à l'occasion d'une interview accordée à L'Equipe fin 2019. Je suis en Espagne depuis l'âge de 3 ans, mais mes habitudes sont françaises. Je passe l'essentiel de mes vacances dans mon pays depuis que je suis petit. L'année prochaine, ça me plairait - pourquoi pas ? - d'aller poursuivre ma carrière en France. J'avais déjà eu quelques contacts. » A en croire certaines rumeurs, Montpellier, notamment, aurait inscrit le nom du jeune portier sur ses tablettes. Le MHSC a néanmoins démenti cette information.