Real Madrid - Kroos : ''Même sans Mbappé, on continue''

Kylian Mbappé a failli rejoindre le Real Madrid. Faute d’un accord trouvé avec le PSG, l’attaquant français n’a pas pu réaliser son rêve. Mais, ce n’est peut-être que partie remise. Il pourrait emprunter cette destination l’été prochain lorsqu’il sera libre de tout engagement.



Du côté de la Casa Blanca, on reste enthousiastes à l’idée de voir le champion du monde débarquer à Bernabeu. Mais, d’un autre côté, on n’y pense pas tous les jours. Et on reste aussi convaincus que même sans une star de cette trempe, la formation merengue peut poursuivre sa progression et atteindre les sommets qu’elle côtoyait jadis. C’est ce que pense notamment Toni Kroos, le milieu de terrain de l’équipe.

« Si Mbappé ne vient pas, le Real aura une bonne équipe quand même »

Dans une interview à Goal Espagne, l’Allemand a insisté sur le fait que le Real avait un effectif compétitif, paré pour les plus grandes conquêtes. « Cet été, j'ai déjà dit que j'aimerais qu'un joueur comme lui vienne, mais s'il ne le fait pas, nous aurons une bonne équipe, a-t-il clamé. Voyons ce qui se passera à l'avenir, c'est difficile pour moi de le dire car je ne suis pas celui qui décide. On sait que c’est un bon joueur, sa qualité ne se discute pas, mais tout ce qu’on sait c’est que le Real n’a pas réussi à le recruter. Mais tout continue à suivre son chemin ici, même sans Mbappé ».



L’ancien du Bayern loue son équipe, mais il assure quand même ne pas être contre la venue du Français : « Je pense que nous allons bien et pour l'avenir, mon opinion n'a pas changé: les meilleurs joueurs doivent être à Madrid et il est sûr d'être l'un d'entre eux. »