Real Madrid : Jovic vers la Fiorentina

Ces dernières années, le Real Madrid a réduit ses dépenses, se contentant d'une seule grande recrue par été. Cette fois, cette recrue était censée être Kylian Mbappé, mais c'est Aurélien Tchouaméni qui a été finalement choisi. Cependant, le grand soulagement à Valdebebas sera peut-être de s'assurer que l'équipe sera encore plus légère la saison prochaine. Après les départs de Gareth Bale, d'Isco et de Marcelo, les Blancos se sont débarrassés d'un poids important de leur masse salariale.

La question du salaire réglée

Le prochain salaire à disparaître sera celui de Luka Jovic, selon le journaliste italien Fabrizio Romano. L'attaquant serbe a lutté à la fois pour obtenir des minutes et des buts depuis son arrivée à Madrid. Aujourd'hui, le prix de 63 millions d'euros déboursé à l'époque pour Jovic ressemble de plus en plus à une erreur. Après un précédent prêt à son ancien club de l'Eintracht Francfort, Jovic est prêt à partir en Serie A, où le Real Madrid partagera son salaire de 6 millions d'euros pour la saison à venir avec la Fiorentina.

