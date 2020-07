Le Hertha Berlin serait très intéressé par l'attaquant du Real Madrid, Luka Jovic, cet été. Selon des informations de Marca, l'investisseur Lars Windhorst a l'intention de ramener le Hertha au premier plan du football allemand et est prêt à placer Jovic au centre de son projet. Au Real, le Serbe est en situation d'échec, lui qui n'a commencé que quatre matches de Liga et n'a marqué que deux buts en championnat cette saison. Le Real pourrait vendre le joueur après un an seulement et ne demanderait « que » 35 millions d'euros pour le céder, alors que le buteur avait été recruté contre 60 millions d'euros l'été dernier en provenance de Francfort. Mundo Deportivo avance l'intérêt de Chelsea, mais aussi et surtout la convoitise de l'AC Milan, désireux de remplacer un Zlatan Ibrahimovic en partance cet été. Le club lombard espère un prêt avec option d'achat. Une proposition qui pourrait séduire la direction merengue.