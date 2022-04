Real Madrid : Isco dans un autre club espagnol ?

Selon Marca, le club andalou du Betis Séville envisage de faire du meneur de jeu du Real Madrid, Isco, le joueur le mieux payé du club. Le contrat d'Isco au Santiago Bernabeu expire à la fin de cette saison et il est donc à la recherche d'un nouveau club. On pense que la présence de Manuel Pellegrini au Betis l'attire. Le moment que vivent les Verdiblancos est également attrayant. Les Beticos viennent de remporter la Copa del Rey et sont en passe de terminer dans les quatre premiers et de se qualifier pour la Ligue des champions.

Isco veut se refaire la cerise

Pellegrini a travaillé avec Isco lorsqu'ils étaient ensemble à Malaga. Les deux parties pensent que le joueur de 30 ans peut encore retrouver sa forme et offrir plusieurs années supplémentaires de football de qualité. Isco a quitté Malaga pour rejoindre Madrid en 2013. Depuis, il a gagné tout ce qu'il y a à gagner dans la capitale espagnole, mais il est tombé en disgrâce ces dernières saisons. Il a identifié Séville comme la ville idéale pour relancer sa carrière.