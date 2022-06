Si le Real Madrid a une fois encore brillé cette saison en s'offrant notamment une quatorzième Ligue des champions et une nouvelle Liga, ce n'est pas uniquement grâce à Karim Benzema. Pour aider l'international tricolore à briller, le milieu de terrain merengue est au rendez-vous et le trio Casemiro-Modric-Kroos est régulièrement mis en avant. Désireux de conserver ce fameux trident, Madrid a déjà prolongé Luka Modric un an de plus. Il veut en faire de même avec Toni Kroos, mais ce dernier a appuyer sur le frein.



Comme le rapporte AS ce mercredi, l'international allemand n'est pas pressé de discuter de son contrat, et cela inquiète un peu le Real. S'il a accepté de s'asseoir autour d'une table pour aborder le sujet avec sa direction, il semblerait qu'il ne souhaite pas signer quoi que ce soit avant la fin de son bail actuel. Lié au Real Madrid jusqu'en juin 2023, le joueur de trente-deux ans préfère prendre son temps. Le média précise que le club souhaite le prolonger d'une saison, comme c'est de tradition pour lui lorsqu'il s'agit de trentenaires.

Comme en 2019 ?

De son côté, Toni Kroos souhaite donc attendre un peu pour voir si son entraîneur Carlo Ancelotti compte toujours sur lui en fin de saison prochaine. D'un point de vue plus personnel, l'Allemand veut aussi voir si, au moment T, il s'estimera en capacité de poursuivre au plus haut niveau. Le média espagnol n'exclut pas que tout cela ne soit en réalité qu'une stratégie pour demander une prolongation plus longue. Une manière de faire que Kroos avait déjà employée au moment de sa dernière renégociation de contrat. En 2019, il avait rempilé pour quatre saisons.