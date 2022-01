Arrivé à Madrid la tête plein d’ambitions et de rêves, Eduardo Camavinga n’a jusque-là pas trop eu l’occasion de se mettre en avant sous le maillot merengue. Le jeune international français a certes participé à 21 matches avec la formation castillane, mais seulement 8 dans la peau d’un titulaire. Et son temps de jeu global n’est que de 800 minutes.

Camavinga pourrait filer à l’anglaise

Dernièrement, l’ancien rennais a été rassuré par Carlo Ancelotti sur le fait qu’il jouera régulièrement dans le futur. Mais, il est possible qu’il se montre impatient. Plutôt de se tourner les pouces en attendait qu’on daigne miser sur lui, il peut vouloir tenter sa chance ailleurs. Et les opportunités pourraient ne pas manquer en ce sens.



Selon le média El Nacional, Camavinga a toujours des admirateurs en Angleterre et plus précisément du côté de Liverpool. Les responsables des Reds l’avaient pisté avant son départ pour l’Espagne et leur intérêt à son égard ne s’est pas estompé depuis. En juin prochain, ils pourraient donc passer à l’offensive afin de l’attirer à Anfield.