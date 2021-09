Real Madrid : Camavinga évoque son arrivée au club

"Ce n'est pas parce que j'ai signé au Real que ça me donne un statut en plus"

Ce jeudi soir face à la Macédoine du Nord, Eduardo Camavinga a activement participé au succès des Bleuets lors de l'entame des qualifications au Championnat d'Europe Espoirs 2023 en étant notamment buteur (3-0). Au terme de la rencontre, le milieu de terrain a été interrogé sur son actualité, et donc son transfert au Real Madrid, officialisé mardi lors du jour de la clôture du marché des transferts, mais bouclé dès le lundi soir selon l'intéressé.et je suis aussi content d'être avec les Espoirs et de retrouver les copains", a-t-il expliqué dans des propos relatés par L'Equipe.Pour autant, le natif de Miconge n'a pas voulu considérer son départ vers le Santiago Bernabeu comme significatif d'un nouveau statut. "Dès qu'on est sélectionné, il faut donner le meilleur, quel que soit son club. Ce n'est pas parce que j'ai signé au Real que ça me donne un statut en plus. Je dois apporter mon expérience aux Espoirs, et ce sera pareil avec le Real Madrid qu'avec Rennes", a clamé le jeune élément âgé de 18 ans. Comptant 3 sélections avec les Bleus, il a mis en exergue son désir de retrouver la sélection dirigée par Didier Deschamps, conscient de la nécessité de performance.. Il faut être à 100 % avec les Espoirs, et il faut aussi se rendre à l'évidence que je n'ai pas tout fait pour être avec les A. Je dois tout donner, prendre les Espoirs à cœur car c'est l'équipe de France, et j'espère tout donner pour retourner avec les A", a expliqué Camavinga.