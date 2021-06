Zidane Zidane parti, le Real Madrid entame un nouveau chapitre de son histoire. Pour l'aider à l'écrire de la meilleure des manières, le club de Florentino Perez s'est adjoint les services de Carlo Ancelotti. Déjà passé par Santiago Bernabeu (2013-2015), l'entraîneur italien est d'ores et déjà au travail et réfléchit aux renforts qu'il souhaiterait avoir. Une cible est déjà dans son viseur.



Et Ancelotti n'est pas allé chercher bien loin puisqu'il s'agit de Dominic Calvert-Lewin, joueur qu'il avait sous ses ordres il y a quelques semaines encore du côté d'Everton. L'attaquant anglais de 24 ans a inscrit 21 buts pour les Toffees cette saison, et s'est par ailleurs parfaitement entendu avec son entraîneur.

Un déficit à combler

D'après le Sun, un montant de 58 M€ serait évoqué pour réaliser ce possible transfert. Le média indique qu'Everton serait ouvert à un tel deal car le club de la Mersey a perdu la somme astronomique de 280 M€ sur les deux dernières saisons, notamment à cause de la crise sanitaire.