Le Real Madrid prévoit de se séparer de Gareth Bale cet été selon AS. La crise économique due au coronavirus aurait précipité le destin du Gallois. Ce dernier touche un salaire de 17 millions d'euros par an. Il s'agit du plus gros contrat du club et il coure jusqu'en 2022. Zinedine Zidane ne compte pas sur l'ailier. Ce dernier n'a pas joué lors du Clásico et n'a joué que 15 minutes contre Manchester City. Lors de la défaite contre le Real Betis, Bale n'a même pas été invité à s'échauffer. Zidane a mis l'avenir entre les mains des jeunes brésiliens Vinicius et Rodrygo avant Bale, rendant son départ presque inévitable.

Bale, un luxe pour le Real

Chasser Bale dégonflerait la masse salariale et pourrait aider les merengue à recruter le genre de superstar dont le club rêve (Mbappé, Pogba ...) ou à faire venir un vrai buteur qui résoudrait les problèmes du Real devant le but (Haaland). AS estime que Bale est un "luxe" que le Real ne peut pas se permettre en période de crise économique. Aux dernières nouvelles, le Real serait disposé à laisser partir l'ancien joueur de Tottenham gratuitement.