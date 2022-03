RB Leipzig : Une seconde chance pour Moriba ?

L'aventure d'Ilaix Moriba au RB Leipzig n'est pas terminée. Prêté cet hiver au FC Valence et apparu à quatre reprises en Liga et deux en Copa del Rey, le jeune milieu de terrain est destiné à revenir en Bundesliga plutôt qu'à connaître un nouveau prêt. Selon Sport Bild, le mot d'ordre pour les mois à venir est plutôt à la stabilité du côté du club allemand, et le néo-international guinéen (5 sélections avec le Syli national), sous contrat jusqu'en juin 2026, devrait en bénéficier. "D'un point de vue sportif, il est crucial de pouvoir travailler de manière cohérente avec une base de joueurs aussi large que possible qui a intériorisé notre philosophie de jeu", déclare ainsi au quotidien sportif Christopher Vivell, le directeur technique du RB Leipzig. Arrivé du FC Barcelone à l'été 2021 contre 16 millions d'euros, Ilaix Moriba n'avait fait que trois apparitions sous le maillot frappé du taureau avant d'être envoyé en prêt.