Rakitic fait un appel du pied au PSG

A de nombreuses reprises par le passé, le Paris SG s’était intéressé à l’international croate Ivan Rakitic. Les contacts étaient avancés, mais le transfert n’a pas pu aboutir faute d’accord trouvé entre les différentes parties. L’expérimenté milieu de terrain est donc resté au Camp Nou avant de filer plus tard à Séville.

Rakitic attend un appel du club parisien

Dans un entretien accordé à beIN SPORTS, le vice-champion du monde 2018 est revenu sur cet épisode. Il assure qu’il aurait bien aimé rejoindre la prestigieuse formation française. « Pourquoi je ne suis pas venu au PSG ? Ça ne s’est pas fait pour plusieurs raisons. J’aurais bien aimé jouer à Paris. Le PSG pour moi ce qu’ils réalisent, pas seulement cette saison mais depuis plusieurs années, mérite un grand respect. Je tire mon chapeau au président, à Leonardo et à leur entraîneur. Ils ont grandi vite. Ils ont beaucoup plus de pression aujourd’hui », a-t-il déclaré.

A 33 ans, Rakitic n’a plus son niveau d’antan et l’intérêt du PSG à son endroit s’est un peu estompé. Cela étant, il ne désespère pas à l’idée de rallier le Parc des Princes. « Aujourd’hui cela me plairait de jouer au PSG. S’il manque un milieu au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m’appeler demain ! », a-t-il lâché. L’ancien Blaugrana risque de devoir attendre longtemps car il ne fait plus partie des cibles parisiennes.